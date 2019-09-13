В Товузе застрелили бывшего председателя суда.

Как сообщает АПА, Фирудин Алекберли работал в 90-х годах председателем Товузского районного народного суда, а в 1995 году был освобожден от должности за недочеты в работе.

Мужчина с пулевым ранением был доставлен в Центральную районную больницу и скончался там.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержан житель села Яныхлы Шамиев Али Магеррам оглу (1959 г.р.).

По предварительной информации, преступление совершено на почве личных взаимоотношений.

По факту возбуждено уголовное дело, следственные мероприятия продолжаются.

Отметим, что А.Шамиев известен в районе как «Гёль Али».

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