Молодежная (U-21) сборная Азербайджана провела свой третий матч в отборочном турнире чемпионата Европы 2021 года.

Как сообщает АПА, на стадионе «Далга Арена» наша команда принимала Грузию и проиграла со счетом 0:3. Соперники забили один гол в первом тайме и два – во втором.

Отметим, что на 49-й минуте сборная Азербайджана осталась в меньшинстве – был удален Гаджиага Гаджиев.

Напомним, что несколько дней назад наша команда обыграла в Баку Словакию (2:1). А еще раньше было поражение в Лихтенштейне (0:1). После трех матчей у сборной Азербайджана 3 очка.

Турнирное положение:

1. Грузия – 6 очков (2 матча)

2. Швейцария – 3 (1)

3. Лихтенштейн – 3 (3)

4. Азербайджан – 3 (3)

5. Франция – 0 (0)

6. Словакия – 0 (1).

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