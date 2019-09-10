В Газахе произошло землетрясение.
Как сообщает Report, сегодня в 20:25 на территории района были отмечены подземные толчки.
В Газахе произошло землетрясение.
Как сообщает Report, сегодня в 20:25 на территории района были отмечены подземные толчки.
Дата: 2019/09/10 20:37
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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