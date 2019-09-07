Один человек погиб и 15 получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и грузовым автомобилем на территории села Сарытепе Шамкирского района.

Пассажирский автобус, выполняющий рейс Стамбул-Баку столкнулся с грузовым автомобилем «Shagman».

В результате столкновения умер один человек, еще 15 человек получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в Шамкирскую центральную районную больницу, заявили в министерстве здравоохранения.

В настоящее время в больнице остаются два мужчины и четыре женщины. Один из мужчин в коме, его состояние оценивается как критическое.

Minval.az