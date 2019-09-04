В трехэтажном здании на улице Низами Сабаильского района Баку произошел сильный пожар.

Как говорится в сообщении министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на место происшествия были привлечены спасательные службы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.

Огонь был потушен, однако пожарные продолжают работать на месте происшествия.

Причина возгорания устанавливается.

Как сообщает «Спутник» со ссылкой на очевидцев, в результате пожара есть раненые, на месте работают кареты скорой помощи.

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