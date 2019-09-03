Министр молодежи и спорта Азад Рагимов оценил шансы «Карабаха» в групповом этапе Лиги Европы УЕФА.

А.Рагимов высоко оценил возможности азербайджанской команды, сообщает «Репорт».

Однако министр считает, что ни одну из групп в столь престижных соревнованиях нельзя назвать легкой: «У каждой группы свой лидер. Безусловно, испанская «Севилья» является очень сильной командой. С учетом того, что «Карабах» и ранее встречался с люксембургским «Дюделанжем» и кипрским АПОЭЛем, команда знакома с их игрой. Естественно, шансы есть всегда и они большие».

Министр заявил, что по сравнению с «Карабахом», турецкий «Галатасарай» попал в Лиге чемпионов в более сложную группу: «Учитывая, что испанский «Реал Мадрид» и французский ПСЖ в одной группе с турецким клубом, матчи «Галатасарая» будут более тяжелыми. Однако, все в руках футболистов».

Отметим, что первый матч в Лиге Европы «Карабах» проведет 19 сентября в Баку против испанской «Севильи».

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