В турецком Мерсине прошел Кубок мира серии «Challenge» по спортивной гимнастике.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.

Азербайджан на этом соревновании успешно представили члены сборной Мурад Агарзаев и Джавидан Бабаев. Завоевав путевку в финал по каждому из шести предметов, лучшее свое выступление Агарзаев продемонстрировал в опорном прыжке. С 14,175 балла азербайджанский гимнаст завоевал золотую медаль турнира.

Джавидан Бабаев выступил в двух финалах. Отличившись в выступлении на кольцах, он с 13,750 балла был удостоен бронзовой медали.

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