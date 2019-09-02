В Кюрдамирском районе произошёл пожар.

Как передаёт Report, инцидент произошёл на базаре, находящийся на проспекте Гейдара Алиева.

В результате пожара сгорели около десяти магазинов вместе со всеми товарами. Сгорели магазины общей площадью 800 квадратных метров. Площадь базара составляет 12,350 кв. м.

Территория базара находится под контролем. На место происшествия привлечены сотрудники Противопожарной службы МЧС Кюрдамира и Агсу.

Пожар потушен и предотвращена возможность распространения огня на соседние территории.

Minval.az