В Сальяне произошел несчастный случай.

Как передает Report, инцидент произошел сегодня в утренние часы в городе Сальян на улице Гулу Аскерова.

Проживающий по этому адресу, Аббасов Алладин Гасым оглу, 1939-го года рождения, рассматривал предмет найденный на улице, внезапно произошел взрыв. В результате А.Аббасов получил тяжелые раны левой руки.

Раненый был доставлен в Сальянскую районную центральную больницу. В данный момент пострадавший А.Аббасов помещен в хирургический отдел.

По факту ведется расследование.

Minval.az