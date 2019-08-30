Бывший наставник азербайджанского футбольного клуба «Карабах» Игорь Пономарев в беседе с изданием «Азериспорт» поделился своим мнением о результатах жеребьевки Лиги Европы, где соперниками «скакунов» будут «Севилья» (Испания), АПОЭЛ (Кипр) и «Дюделанж» (Люксембург).

«Во-первых, поздравляю «Карабах» с выходом в группу Лиги Европы. Это большое достижение и радость для всех азербайджанских болельщиков футбола. Вчерашний матч мне не удалось посмотреть, но я следил за ним через ваш сайт. В любом случае поздравляю! Будем надеяться, что на этот раз удача будет на стороне «Карабаха». Соперники команды в группе сильные, но как говорится, «волка бояться, в лес не ходить». Сила есть или нет, это покажут игры в группе.

У «Карабаха» есть хороший опыт выступления в этих турнирах, а также очень много сборников, у которых большое количество международных игр. Так что будем болеть за «Карабах». Удачи им!

Сегодня испанский футбол один из сильнейших в Европе, и будет очень приятно помериться силами. «Севилья» не «Реал», не «Барселона» и не «Атлетико». Что касается АПОЭЛ, то очень приятно удивляет Кипр с небольшим количеством населения, у которого есть хорошие команды. Будем надеяться, что «Карабах» выступит достойно», — заявил Пономарев.

Minval.az