Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» на групповом этапе Лиги Европы УЕФА сыграет с командами «Севилья» (Испания), «АПОЭЛ» (Кипр) и «Ф91 Дюделанж» (Люксембург).

Соперники «Карабаха» определились во время жеребьевки в Монако в пятницу.

Первые матчи в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА пройдут 19 сентября, последние – 12 декабря.

«Интерфакс» отмечает, что футболисты агдамского «Карабаха» вышли в групповой этап Лиги Европы, одолев по итогам двух матчей североирландский «Линфилд». При этом в третьем раунде квалификации Лиги Чемпионов «Карабах» по сумме двух встреч проиграл «АПОЭЛ»у.

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