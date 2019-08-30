В Баку совершившая ДТП женщина вылезла через окно автомобиля, чтобы спасти детей.

Как сообщает avtosfer.az, на проспекте Гейдара Алиева, рядом со зданием Бакинского транспортного агентства, женщина за рулем автомобиля марки Audi потеряла управление и въехала в фонарный столб, повалив его. Автомобиль задымился в результате удара.

В результате удара водительская дверь автомобиля заклинило. Женщина вылезла из машины, разбив стекло переднего пассажирского сидения. Она сразу же открыла заднюю дверь автомобиля, чтобы спасти сидевших в салоне детей. На помощь ей подоспели очевидцы.

Благодаря своевременным действиям женщины удалось предотвратить получение детьми серьезных телесных повреждений.

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