В Лянкяранском районе Азербайджана произошла дорожная авария.
Как передаёт Report, ДТП было зарегистрировано на территории села Белетон.
Согласно информации, пассажирский автобус съехал с дороги и упал в ущелье, в результате чего водитель скончался на месте происшествия.
По предварительной информации, пострадали более 10 пассажиров. Они были доставлены в Лянкяранскую районную центральную больницу.
Сообщается, что причиной аварии стала неисправность в тормозной системе автобуса.
По факту ведётся расследование.