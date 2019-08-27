47-летний житель села Нэвырнец Фалештского района, который поджег родную дочь, а затем попытался покончить с собой, скончался вчера в больнице, сообщают Вести.мд.

Трагедия произошла в ночь на 25 августа: мужчина, который является гражданином Азербайджана, поджег дом, в котором находились его тесть с тещей и тремя детьми. Поводом стала размолвка с супругой — она работает в Италии и сообщила, что нашла другого возлюбленного.

Пожилые родители рассказали, что ночью они почувствовали сильный запах бензина. Зайдя в соседнюю комнату, в которой находилась 9-летняя девочка, они увидели зятя, держащего в руках зажигалку. Он запер дверь изнутри и зажег огонь. Пожилые люди выбежали на улицу следом за ними вышел зять. На их глазах он нанес себе несколько порезов в область шеи.

Мужчину доставили в Фалештскую районную больницу. Спустя два дня он скончался, не приходя в сознание.

Minval.az