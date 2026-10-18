В Санкт-Петербурге после атаки беспилотников загорелся логистический склад Ozon, а в городе погибли и пострадали люди. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Мы оперативно эвакуировали всех работников, никто не пострадал. На месте работают экстренные службы», – говорится в сообщении.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в результате украинских ударов погиб один человек, еще пятеро получили ранения. По его словам, повреждены 12 многоквартирных и два частных дома.

Атака также серьезно нарушила авиасообщение. Аэропорт Пулково временно приостановил работу. К утру задерживались 25 рейсов, еще 15 отменили на вылет и столько же – на прилет.

В Москве ограничения вводили в аэропортах Внуково и Домодедово. Самолеты задерживались, некоторые направлялись на запасные аэродромы.

09:02 Массированная атака беспилотников на Ленинградскую область и Санкт-Петербург привела к пожару на Петербургском нефтяном терминале, повреждению жилых домов и перебоям с электроснабжением. Об этом сообщают российские СМИ.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что силы ПВО сбили 126 беспилотников.

Кроме того, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о пожаре на территории Петербургского нефтяного терминала, а также на других объектах инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах города.

По словам Дрозденко, «зафиксировано падение обломков на частный дом в районе города Кировска и на многоквартирный дом во Всеволожске».

«Фиксируются короткие перебои электроэнергии, связанные с падением обломков на линии электропередач», – добавил глава области.

Паблики сообщили об атаке на дата-центр «ВКонтакте» в Ленинградской области. В компании VK заявили, что «сервисы VK доступны пользователям в обычном режиме». При этом портал «Сбой.рф» зафиксировал жалобы на работу «ВКонтакте».

Кроме того, по данным Astra, беспилотник попал в вантовый мост через Корабельный фарватер в Санкт-Петербурге. От моста до Петербургского нефтяного терминала, где после атаки возник пожар, около 4,5 км. Мост входит в состав южной эстакады Западного скоростного диаметра (ЗСД) – платной автомагистрали, соединяющей южную и северную части города.

Кроме того, украинский мониторинговый канал Exilenova утверждает, что в Санкт-Петербурге горит нефтебаза «Ручьи».

