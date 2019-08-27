Президент России Владимир Путин вместе с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом открыл авиакосмический салон МАКС-2019.

«Рад приветствовать участников и гостей Международного авиационно-космического салона. И прежде всего, нашего дорого друга, президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана», — сказал Путин.

Путин видит новые возможности для сотрудничества России и Турции в сфере авиационной промышленности, надеется, что это будет интересно Анкаре.

Открывая МАКС-2019, Путин выразил уверенность, что «достижения отечественного авиапрома и технические возможности Воздушно-космических сил России заинтересуют турецких партнеров».

«Это откроет новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества», — подчеркнул российский лидер, отметив, что Москва глубоко ценит международное внимание к российскому авиасалону.

Minval.az