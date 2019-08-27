Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с визитом в Москву.

Как передает «Анадолу», самолет президента Турции приземлился в аэропорту «Жуковский» в 11:50 по московскому времени.

Эрдогана в аэропорту встречали представители МИД России, посол Турции в Москве Мехмет Самсар и другие официальные лица.

В состав турецкой делегации вошли глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр промышленности и технологий Мустафа Варанк, министр казначейства и финансов Берат Албайрак и глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун.

В рамках визита Эрдоган примет участие в церемонии открытия Международного авиакосмического салона MAKS-2019.

Эрдоган встретится с президентом России Владимиром Путиным. Также состоится встреча в расширенном составе с участием делегаций. Затем президенты проведут совместную пресс-конференцию.

Помимо отношений Анкары и Москвы, стороны обсудят актуальные вопросы региональной и международной повестки, главным образом ситуацию в Сирии.

Minval.az