Страсбургский суд счел, что Россия нарушила права Сергея Магнитского и присудил выплатить его родственникам 34 тысячи евро в качестве моральной компенсации, говорится в пресс-релизе суда.

«По этим основаниям суд единогласно постановил, что имело место нарушение статьи 3 Европейской Конвенции по правам человека (запрещение пыток) в связи с условиями содержания под стражей господина Магнитского», — говорится в тексте релиза.

Страсбургский суд обнародовал во вторник постановление по поданной родственниками (супругой и матерью) 10 и 7 лет назад жалобе «Магнитский и другие против России».

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО «Матросская тишина» в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

Суд также счел, что «имело место нарушение пункта 3 статьи 5 Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность)…, нарушение статьи 3 Конвенции в связи с жестоким обращением… со стороны тюремных надзирателей и отсутствием эффективного расследования в этом отношении».

ЕСПЧ решил, что «имело место нарушение статьи 2 Конвенции в связи с неспособностью властей защитить право Магнитского на жизнь и обеспечить эффективное расследование обстоятельств его смерти», и отметил нарушение пункта один, два статьи 6 Конвенции (право на справедливое судебное разбирательство).

Суд считает, что «государство-ответчик обязано выплатить второму и третьему заявителям (жене и матери Магнитского) в течение трех месяцев с даты, когда решение станет окончательным в соответствии с пунктом 2 статьи 44 Конвенции, 34 000 (тридцать четыре тысячи евро)».

Вместе с тем, суд отклонил требование заявителей по статье 46 Конвенции (обязательная сила и исполнение постановлений).

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