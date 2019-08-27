Армения в течение 2019 года откроет посольство в Эфиопии.

Об этом сообщил глава МИД Зограб Мнацаканян на открытии ежегодного съезда руководителей центрального аппарата министерства и дипломатических представительств и консульских учреждений республики.

Открытие диппредставительства в Аддис-Абебе Мнацаканян считает важным шагом на пути сближения с африканскими странами.

«Африканский континент является новым направлением для внешней политики Армении. И отношения с африканскими странами Армения начинает с Эфиопии. В этом году предусматривается открытие армянского дипломатического представительства в Аддис-Абебе», — отметил министр.

Это представительство станет своеобразными воротами в регион для Армении. Ереван рассматривает африканский континент как важное направление с точки зрения продвижения повестки развития, подчеркнул Мнацаканян.

Minval.az