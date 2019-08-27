В Гяндже произошел сильный пожар.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, на «горячую линию»-112 поступила информация о пожаре на рынке древесины в Кяпязском районе Гянджи.

На место происшествия были привлечены пожарные расчеты.

Отметим, что на участке рынка, где произошел пожар, расположены цех по изготовлению пластиковых окон и дверей, цех древесных получателей, большой магазин автозапчастей. Порывистый ветер создал трудности в тушении огня.

Пожар на рынке был потушен, определяются размер ущерба и масштаб пожара.

В результате происшествия никто не пострадал.

Minval.az