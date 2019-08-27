Директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петроварассказала, сколько составляется задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она заявила, что общая сумма задолженности составляет $1 млн.

Петрова напомнила о проведенных 10 лет назад переговоров между представителями России и Грузии, в ходе которых был рассмотрен вопрос по урегулированию долга. Тогда грузинская сторона согласилась с требованиями и составила график погашения.

Представитель Минтранса отметила, что с 2008 года платежи не осуществляются.

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