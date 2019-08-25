Турецкий легкоатлет Рамиль Гулиев занял второе место в Парижском этапе престижной международной легкоатлетической коммерческой серии стартов Бриллиантовая лига, сообщает «Анадолу».

В забеге среди мужчин на расстояние в 200 метров среди мужчин чемпион мира и Европы пришел к финишу вторым с результатом 20,01 секунды.

Первое место занял американец Ной Лайлс, показавший результат 19,65 секунды, тройку замкнул канадец Аарон Браун (20,13).

Победители каждой из дисциплин в финале получают звание чемпионов Бриллиантовой лиги, по 50 тысяч долларов и награду в виде бриллианта.

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