Близ села Баганис Тавушской области Армении, по соседству с одной из воинских частей, перевернулся грузовой автомобиль ГАЗ 66, перевозящий военнослужащих. Эту информацию подтвердили в Минобороны Армении.

На своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Арцрун Ованнисян сообщил, что никто из военнослужащих не получил серьезные травмы.

Другие подробности не сообщаются.

При этом, по данным сайта криминальной хроники shamshyan.com, в машине находилось 11 военнослужащих. Часть солдат выбралась сама, другим помогли сослуживцы и подоспевшие сотрудники МЧС.

Для выяснения обстоятельств случившегося на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Minval.az