Близ села Баганис Тавушской области Армении, по соседству с одной из воинских частей, перевернулся грузовой автомобиль ГАЗ 66, перевозящий военнослужащих. Эту информацию подтвердили в Минобороны Армении.
На своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Арцрун Ованнисян сообщил, что никто из военнослужащих не получил серьезные травмы.
Другие подробности не сообщаются.
При этом, по данным сайта криминальной хроники shamshyan.com, в машине находилось 11 военнослужащих. Часть солдат выбралась сама, другим помогли сослуживцы и подоспевшие сотрудники МЧС.
Для выяснения обстоятельств случившегося на месте работают сотрудники правоохранительных органов.