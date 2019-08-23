Самую большую мечеть в Европе вместимостью до 20 тыс. человек открывают в пятницу в чеченском городе Шали в день 68-й годовщины со дня рождения первого президента республики Ахмата Кадырова, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона, добавив, что на торжественном открытии ожидаются более 200 гостей из 43 государств, в том числе иностранные богословы, министры, советники президентов разных стран, муфтии СКФО, ректоры вузов и более 10 представителей иностранных СМИ.

Мечеть построили на территории более 5 га неподалеку от комплекса высотных зданий «Шали-Сити». По сторонам мечети расположены четыре минарета высотой 63 м каждый, а высота купола мечети составляет 43 м. Территорию святыни украсят 12 фонтанов. Строительство началось в декабре 2012 года.

По стилю и оформлению мечеть не имеет аналогов в мире. Внутренняя и внешняя ее стороны отделаны греческим белым мрамором.

В соответствии с пожеланиями жителей, мечеть будет носить имя главы Чечни Рамзана Кадырова и называться «Гордость мусульман».

Также в пятницу в Шали откроется новая школа хафизов. В ней будут одновременно обучаться 100 учащихся.

Minval.az