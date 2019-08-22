В правоохранительные органы обратилась столичная бизнесвумен Сабина Агаларова. Племянница известного бизнесмена заявила, что из ее квартиры на Ленинском проспекте Москвы пропала крупная денежная сумма. Кроме этого, она не досчиталась двух шуб.

По данным РЕН ТВ, пропажу Сабина обнаружила не сразу. Так, бизнес-леди покинула свой дом 9 августа. Вернувшись спустя 10 дней домой, она не стала проверять свой сейф. Когда же решила посмотреть, поняла, что из него пропало более 25 тысяч долларов, около 1 миллиона рублей. Следом она обнаружила пропажу своих шуб. В то же время, по сведениям РЕН ТВ, дорогостоящие украшения Агаларовой воры оставили на месте.

В краже племянница Агаларова подозревает своих сотрудников. В том числе она полагает, что украсть вещи и деньги мог охранник. Именно он мог беспрепятственно проникнуть в ее квартиру.

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