Самая большая фан-группа азербайджанского футбольного клуба «Нефтчи» Forza Neftçi на время отказалась от посещения матчей бакинской команды.

Как передает «Азериспорт», об этом говорится в заявлении фан-клуба.

«Мы приняли решение на время покинуть трибуну. Причин на это много, одна из основных – люди, которые не могут правильно делать свою работу, «игры», в которые играют некоторые руководители клуба, не терпящие требований уйти в отставку и выгоняющие болельщиков с трибун, а также закрывающие ворота в перерыве матча. «Нефтчи» принадлежит тем, кто готов отдать жизни за это лого. Наше возвращение будет громким, для всех».

Напомним, что в перерыве вчерашнего матча между «Нефтчи» и «Сабахом» (1:1) полиция убрала с трибун другой фан-клуб хозяев – Neftçimania, члены которого на протяжении первого тайма требовали отставки руководства клуба и выкрикивали оскорбления в адрес главного тренера команды Роберто Бордина.

Minval.az