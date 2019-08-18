В Агсуинском районе в ДТП скончался ребенок.

Как сообщает АПА, инцидент произошел сегодня вечером на проспекте Гейдара Алиева в городе Агсу, напротив средней школы № 3.

Автомобиль марки «Нива», сбил жительницу села Зергава, 4-летнюю Магеррамову Назрин Элдост гызы. От полученных тяжелых травм ребенок скончался на месте происшествия.

Согласно информации, во время происшествия мать ребенка находилась в салоне красоты, а ребенок, оставшийся без присмотра, внезапно выбежал на автомобильную дорогу.

По факту ведется следствие.

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