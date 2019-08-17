По меньшей мере 13 человек пострадали во время пиротехнического шоу в Коллиуре на юге Франции.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 17 августа, на пляже Борамар.Одна из пиротехнических установок накренилась, и выстрелила прямо в центр толпы.

В этот момент на пляже находились около 80 тысяч человек. Трое пострадавших были госпитализированы, двое из них — женщины в возрасте 40 и 50 лет — получили серьезные ожоги ног. Семерым медицинскую помощь оказали прямо на месте, а еще три человека получили лишь незначительные травмы.

Minval.az