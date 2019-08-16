Главный тренер азербайджанского «Нефтчи» Роберто Бордин после поражения от израильского клуба «Бней Иегуда» (1:2, первый матч – 2:2) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу провел пресс-конференцию.

«Игра получилась не такой, как мы хотели. Вчера я говорил, что соперник будет обороняться всей командой. Так и получилось. Я виноват в этом поражении. Наверное, что-то не смог донести до своих футболистов, чтобы они сыграли лучше. Я говорил им, чтобы они играли терпеливо. Но мы быстро пропустили, а потом из-за ошибки в обороне пропустили второй гол.

Мы старались сделать так, чтобы игра пошла так, как мы того хотим. Но израильтяне всю игру оборонялись, не оставляли нам пространства. Наша команда паниковала при каждой атаке соперника? Нет, просто после первых же атак соперника мы пропустили. Затем мы пошли вперед и хотели отыграться. Но паники не было.

Конечно, печально, что мы не вышли в плей-офф. Я и после первой игры верил, что мы пройдем дальше. Увы, не получилось. Теперь надо сосредоточиться на чемпионате. Нам нужно прибавить и устранить недостатки. Начинается чемпионат, клубу нужны изменения», — заявил Бордин, слова которого приводит «Азериспорт».

Minval.az