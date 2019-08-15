Армянский гроссмейстер Левон Аронян поблагодарил азербайджанского шахматиста Шахрияра Мамедъярова, который помог ему одержать победу в четвертом этапе Grand Chess Tour по рапиду и блицу, проходившем в американском Сен-Луисе, сообщает Sputnik Азербайджан.

За два тура до конца Левон Аронян лидировал в общем зачете турнира, опережая ближайших преследователей на полтора очка. Однако, в последних двух турах он сыграл вничью с чемпионом мира Магнусом Карлсеном и проиграл Максиму Вашье-Лаграву.

После этого судьба первого места решалась в партии между Юй Яньи (Китай) и Шахрияром Мамедъяровым. В случае победы китаец сравнялся бы с Ароняном по набранным очкам, после чего шахматистам пришлось бы играть тай-брейк. Но Шахрияр Мамедъяров в тяжелой ситуации смог свести партию вничью, что принесло армянскому шахматисту итоговую победу в турнире.

После завершения заключительной партии Аронян подошел к Мамедъярову и отдельно поблагодарил его за добытую для него победу.

Что касается самого Шахрияра, то он в этом турнире выступил крайне неудачно, заняв последнее, десятое место. По итогам американского турнира азербайджанский шахматист заработал 7,5 тысяч долларов. Победителю же турнира — Ароняну досталось 37,5 тысяч долларов.

Азербайджанский шахматист замыкает турнирную таблицу и общего зачета серии турниров Grand Chess Tour.

Minval.az