Приехавший в Германию по итальянской визе азербайджанец по имени Гусейн порезал себе обе руки, протестуя против депортации. Об этом сообщил глава действующего в ФРГ Интеграционного центра «Legat» Аловсат Алиев.

Прибывший в Германию два месяца назад Гусейн (фамилия пока не известна), был размещен в городе Иббенбурен. По Дублинскому соглашению он подлежал депортации в Италию, сказал он «Туран».

Не пожелавший возвращения, азербайджанец 15 августа порезал себе руки, когда за ним пришли сотрудники полиции. Он госпитализирован.

Гусейн родился в Кельбаджарском районе Азербайджана, женат, имеет двух малолетних детей.

Согласно данным центра «Legat», в первом полугодии 2019 года 999 граждан Азербайджана попросили убежища в Германии, обратившись в Федеральное управление по миграции и беженцам. Из них 706 человек обратились впервые, 293 — повторно.

За тот же период было принято 1400 решений по обращением о предоставлении статуса беженца. 46 человек получили статус беженца, 74 человека получили временное разрешение на проживание, еще 768 было отказано в статусе беженца.

Недавно азербайджанка Хумай Мамедова из-за угрозы депортации совершило самоубийство. У нее осталась 9-летняя дочь. Еще две женщины пытались покончить с собой, но были спасены. По данным центра «Leqat», за последние три месяца 7 человек наложили на себя руки в связи с депортацией.

Многие мигранты становятся жертвами недобросовестных турфирм, обещающим предоставление статуса для проживания в Европе. 18 июня прошлого года 51 азербайджанец был депортирован из Германии.

Minval.az