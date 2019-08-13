Болельщики азербайджанского футбольного клуба «Карабах» напали на автобус кипрского клуба АПОЭЛ после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, который состоялся в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, сообщает «Спутник».

Фанаты агдамского клуба, раздосадованные поражением своей команды в ответной игре третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, атаковали автобус, в котором находились игроки кипрского АПОЭЛа.

В ходе инцидента автобус не получил каких-либо повреждений, как и сами болельщики и игроки АПОЭЛа.

Автобус гостей в сопровождении представителей правоохранительных органов покинул территорию стадиона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram «Apoel» komandasının avtobusuna azərkeşlər hücum etdi… Публикация от News24.az (@news24.az) 13 Авг 2019 в 11:46 PDT

Minval.az