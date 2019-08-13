Болельщики азербайджанского футбольного клуба «Карабах» напали на автобус кипрского клуба АПОЭЛ после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, который состоялся в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, сообщает «Спутник».
Фанаты агдамского клуба, раздосадованные поражением своей команды в ответной игре третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, атаковали автобус, в котором находились игроки кипрского АПОЭЛа.
В ходе инцидента автобус не получил каких-либо повреждений, как и сами болельщики и игроки АПОЭЛа.
Автобус гостей в сопровождении представителей правоохранительных органов покинул территорию стадиона.
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