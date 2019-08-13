В Тертерском районе Азербайджана 4-летний ребенок скончался в результате несчастного случая.
Как сообщает Report, Айлин Мирзазаде 2015 г.р. умерла, подавившись кусочком хлеба.
В Тертерском районе Азербайджана 4-летний ребенок скончался в результате несчастного случая.
Как сообщает Report, Айлин Мирзазаде 2015 г.р. умерла, подавившись кусочком хлеба.
Дата: 2019/08/13 15:47
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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