На территории Сабунчинского района Баку задержан человек, нанесший ножевые ранения своей беременной жене.

Как сообщает Report, в результате проведенных сотрудниками Уголовного розыска Сабунчинского районного управления полиции и отделения полиции № 14 оперативно-розыскных мероприятий задержан ранее судимый по статье 234 УК Азербайджана Хаял Мамедов 1984 г.р., подозреваемый в нанесении ножевых ранений своей жене Гюнай Мамедовой.

Отмечается, что инцидент произошел 11 августа в поселке Маштага в доме отца потерпевшей Мирвари Мамедова, который также приходится дядей задержанному.

Напомним, что 11 августа Х.Мамедов нанес 19 ножевых ранений беременной жене Г.Мамедовой. Раненая женщина на машине «скорой помощи» была доставлена в больницу. Ввиду тяжелого состояния пациентку поместили в реанимационное отделение. У пары 4 детей.

Minval.az