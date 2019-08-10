В Хатаинском районе Баку ночью пытались изнасиловать женщину.

Как сообщает 1news.az, в начале первого ночи на 39-летнюю М.И. (имя женщины не называется из этических соображений), посудомойщицу дома торжеств, которая возвращалась после работы домой, внезапно напал неизвестный мужчина, повалил на асфальт и пытался изнасиловать.

Женщина стала активно сопротивляться и в ходе драки ткнула его пальцами в глаз так, что ногтями чуть на выколола его.

Ошеломленный и чуть не лишившийся зрения насильник ослабил напор, и женщина смогла убежать, зовя на помощь.

Вышедшие на крики люди из близлежащих домов вызвали полицию, и по горячим следам сотрудники полиции задержали подозреваемого – 27-летнего Князя Таривердиева.

По факту ведется расследование.

Minval.az