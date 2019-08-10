Министерство внутренних дел Азербайджана распространило новые подробности о быке, сбежавшем вчера вечером от мясников и нападавшем на водителей и автомобили.

Как сообщили в пресс-службе МВД, 9 августа на улице Саттара Бахлулзаде, 20А сбежал бык, принадлежащий жителю Баку Эльбрусу Фазиль оглу Тахмазову (1983 года рождения).

В ходе побега бык создал угрозу жизни и здоровью граждан на территории Насиминского и Наримановского районов, а также повредил автомобили и мотоцикл.

Сотрудникам Полка быстрого реагирования бакинского гарнизона полиции удалось поймать животное на проспекте Зии Буниятова.

Minval.az