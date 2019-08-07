Несчастный случай со смертельным исходом с участием малолетнего ребенка произошел в Лянкяранском районе Азербайджана.

Как сообщает АПА, накануне ночью в районном центре города Лянкяран восьмилетний мальчик, забравшись в припаркованный во дворе автомобиль своего дедушки, привел его в движение, вследствие чего транспортное средство наехало на бабушку мальчика — 68-летнюю Захиру Агаеву.

Женщина с различными травмами была доставлена в центральную больницу района, но несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.

По факту ведется расследование.

Minval.az