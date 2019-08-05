В Сумгайытской стоматологической клинике Modern Dental Clinic произошла поножовщина.

По данным AПA, после словесной перепалки между врачом клиники Парвизом Ибрагимовым и главным врачом клиники Шахином Бахшалиевым, первый, войдя в кабинет главврача нанес ему множество ножевых ранений в область живота.

Бахшалиев в результате полученных травм потерял много крови и был доставлен в одну из больниц города. Он уже прооперирован, но его состояние оценивается как тяжелое.

Парвиз Ибрагимов задержан и находится в полиции. Ведется следствие.

Minval.az