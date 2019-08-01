Сегодня азербайджанская «Габала» провела ответный матч в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу.

Как передает «Азериспорт», команда Санана Гурбанова сыграла на выезде с грузинским «Динамо» (Тбилиси). Наш клуб проиграл со счетом 0:3 и по итогам 2-раундового противостояния прекратил участие в турнире.

ДИНАМО (Грузия) – ГАБАЛА (Азербайджан) — 3:0 (0:0)

Голы: Шенгелия, 68 (1:0), 88 (2:0), Карикари, 90+3 (3:0)

Тбилиси, стадион «Борис Пайчадзе». Главный судья – Петри Вильянен (Финляндия). Первый матч – 2:0.

Динамо: Хосе Пералес, Виктор Монхиль, Давид Кобоури, Гиорги Кухианидзе, Леван Шенгелия (к), Гиорги Папава, Гиорги Кимадзе, Леван Куталия (Кваме Карикари, 78), Нодари Иашвили (Гуджа Рухая, 36), Ника Нинуа, Нодар Кавтарадзе (Арфанг Даффе, 69).

Габала: Анар Назиров (к), Амин Сейдиев, Ивица Жунич (Садиг Гулиев, 40), Расим Рамалданов, Гисмат Алыев, Давит Волков, Клезиу Бауке, Фернан Феррейроа (Ульви Искендеров, 72), Кристиан Куаку (Роман Гусейнов, 81), Мераб Гигаури,

Предупреждения: Монхиль, Алыев, Рамалданов.

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