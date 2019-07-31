Завершился ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между азербайджанским «Карабахом» и ирландским «Дандолком». Как сообщает «Азериспорт», наш клуб добился победы со счетом 3:0.

КАРАБАХ (Азербайджан) – ДАНДОЛК (Ирландия) — 3:0 (1:0)

Голы: Ромеро, 12 (1:0), 87 (3:0), Аилтон, 76 (2:0)

Баку, стадион «Далга Арена». Главный судья – Свейн Моэн (Норвегия). Первый матч – 1:1.

Карабах: Вагнер, Рахиль Мамедов, Рашад Садыхов (к), Максим Медведев (Аббас Гусейнов, 82), Аилтон, Мичел (Симеон Славчев, 73), Ричард Алмейда, Филип Озобич (Дани Кинтана, 25), Хайме Ромеро, Абделла Зубир, Махир Амрали.

Дандолк: Гэри Роджерс, Шон Гэннон, Шон Хор (Шон Мюррэй, 56), Крис Шилдс, Майкл Даффи (Дэн Келли, 79), Патрик Хобан (к), Джейми Макграт, Патрик Макэлени (Джон Маунтни, 65), Дейн Мэсси, Дэниэл Клири, Энди Бойл.

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