Бывший хавбек московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Самедов прокомментировал изданию «Азериспорт» причину отказа перейти в азербайджанский клуб «Сабах».

«Моя причина завершить карьеру никакого отношения к предложению из Азербайджана не имеет. Предложение было довольно интересным. Но есть вещи важнее футбола – моя семья. Мне было бы тяжело уехать на год без семьи. А переезжать с семьей было бы проблематично», — заявил Самедов.

Напомним, что вчера Самедов объявил о завершение профессиональной футбольной карьеры.

Minval.az