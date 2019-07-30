Решение экс-футболиста сборной России и «Спартака» Александра Самедова завершить карьеру — логичное, но преждевременное. Такое мнение высказал наставник национальной команды Станислав Черчесов, заявивший, что игрок по-прежнему находится в хорошей форме. Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев отметил индивидуальное мастерство полузащитника и назвал его одним из лучших представителей своего поколения, а экс-наставник «Локомотива» Ринат Билялетдинов сравнил хавбека с Андреем Аршавиным и оценил его шансы стать успешным тренером.

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Новость о том, что Александр Самедов принял решение закончить карьеру, большой неожиданностью для мира футбола не стала. Ветеран сборной так и не смог летом найти себе новый клуб, сообщает RT.

Тем не менее официальное объявление Самедова не прошло незамеченным ни для его бывших тренеров, ни для недавних коллег по цеху, ни для болельщиков.

Самедов — единственный игрок РПЛ, который успел отметиться во всех столичных клубах, кроме ЦСКА и «Торпедо». В его послужной список входят выступления за «Спартак», «Москву», «Локомотив» и «Динамо». При этом футболист никогда не скрывал, что с первого и до последнего дня в игре считал себя спартаковцем. Возможно, именно поэтому на данный момент удачи Самедову пожелали лишь фанаты красно-белых и сам «Спартак».

Александр Самедов объявил о завершении карьеры! Саня! Спасибо тебе за всё! В особенности за эмоции, которые ты подарил нам в чемпионском сезоне! 🙏🏻⚽ Футбольный мир тесен — ещё увидимся 😉 pic.twitter.com/OpQdBrfzLJ — Supporters Group News (@SupportersNews) 30 июля 2019 г.

Фанаты «Локо» от комментариев воздержались, равно как и главный тренер Юрий Сёмин, после конфликта с которым Самедов покинул команду, проведя в ней в общей сложности восемь лет.

«Комментировать это я не хочу. Мне нечего сказать. Это решение Самедова», — ответил специалист.

«С ним никогда не было проблем»

Впрочем, другие тренеры, под началом которых успел поиграть хавбек, с большой радостью поделились с журналистами своими воспоминаниями о бывшем подопечном. Одним из первых высказался Станислав Черчесов. Наставник сборной России признался, что огорчён решением Самедова, и отметил, что он мог бы играть на хорошем уровне ещё несколько сезонов.

«Пару дней назад мы разговаривали с Александром, в том числе и на тему завершения его карьеры. Лично я думаю, он ещё мог играть и приносить пользу на футбольном поле, но он принял такое решение, а значит, мы должны его уважать», — цитирует главного тренера сборной Sport24.

При этом Черчесов отметил выдающийся вклад опытного игрока в успех сборной России на чемпионате мира в 2018 году. По его мнению, авторитет и харизма Самедова положительно влияли на настроение команды в тот период.

«Его карьера получилось яркой и запоминающейся. Александр сыграл большую роль в сборной на чемпионате мира как в игровом плане, так и в плане формирования микроклимата в команде и коллектива в целом», — признался Черчесов.

О лидерских качествах москвича вспомнил и другой экс-наставник Самедова — Массимо Каррера. К слову, именно итальянский специалист лично приглашал его вернуться в «Спартак», с которым по итогам сезона-2016/17 полузащитник впервые в карьере стал чемпионом страны.

«Запомнил его как настоящего профессионала, который с уважением относился к выбору тренера и полностью отдавал себя команде. На мой взгляд, он был молчаливым лидером. Но в первую очередь он всегда был верным и честным человеком. Желаю всего самого хорошего ему и его семье», — приводит слова Карреры Sport24.

Экс-наставник «Динамо» Андрей Кобелев, принимавший непосредственное участие в трансфере Самедова из ФК «Москва» в стан бело-голубых, отметил игровые характеристики хавбека и назвал его одним из ярчайших игроков поколения.

«О Самедове у меня остались самые приятные впечатления. В своё время я лично настаивал на том, чтобы он пополнил ряды «Динамо». Саша всегда выделялся на поле умом и техникой, выполнял огромный объём работы. Он мечта любого тренера на позиции крайнего полузащитника. В то время, на мой взгляд, он претендовал на звание лучшего игрока в этом амплуа», — заявил Кобелев.

Кроме того, тренер назвал решение хавбека правильным и не стал осуждать его за частую смену клубов по ходу карьеры.

«Как я понимаю, у Саши были предложения из нескольких клубов, но после таких команд, как «Динамо», «Локомотив» и «Спартак», понижать планку никому не хочется. Учитывая его статус и уровень, он мог позволить себе отказаться от подобных контрактов. Что касается нескольких московских команд… Часто бывает так, что где-то тебя не понял тренер, где-то ты не ко двору пришёлся. Много факторов, которые влияют на переход игрока. Это совсем не говорит о том, что футболиста после такого можно считать скандалистом или предателем», — пояснил эксперт.

Сергей Силкин, сменивший Андрея Кобелева на посту главного тренера «Динамо» в 2011 году, рассказал, как ему удалось найти индивидуальный подход к игроку. Именно под его руководством Самедов стал лидером «Динамо» и был приглашён в сборную России Диком Адвокатом.

«У меня никогда не было с ним проблем по работе. Правда, Самедову нужно было внимание, ему нужно было говорить, что он лидер. Александр был немного ранимым футболистом, но в «Динамо» играл хорошо», — цитирует тренера «Чемпионат».

«Даже на закате карьеры играл качественно»

Ринат Билялетдинов, под руководством которого полузащитник успел сыграть несколько матчей в «Локомотиве», назвал карьеру хавбека выдающейся и предположил, что из Александра Самедова со временем может получиться хороший тренер.

«В целом Самедов и его ровесники на порядок выше тех, кого мы считаем лидерами сегодня. Так уж сложилось. Он, Кержаков, Аршавин — по сути, это последнее наше успешное поколение. Сможет ли Саша все свои умения и опыт передать новому поколению? Думаю, ему стоит попробовать, но главное, чтобы он, если решится на это, подошёл к этому с душой. Тренером надо родиться. Но чтобы понять, твоё этот или нет, ему надо попробовать», — заявил специалист.

Относительно личности и роли Александра Самедова в российском футболе высказался ещё один известный представитель тренерского цеха. Экс-наставник «Амкара», «Крыльев» и «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился своими воспоминаниями об игре хавбека. По словам опытного специалиста, он с удовольствием следил за карьерой игрока на протяжении долгих лет.

«Самедов — яркая личность! Я сразу обратил на него внимание в «Лужниках» в 2004 году. Он только начал осваиваться в основном составе «Спартака», а я приехал в Москву с «Крыльями». Мы были лидерами, но он играл против нас так дерзко и уверенно, что сразу запомнился мне. К тому же забил нам один из своих первых мячей за красно-белых», — признался тренер.

При этом Гаджиев назвал уход Самедова из футбола логичным и правильным поступком, но подчеркнул, что, несмотря на возраст, хавбек всегда оставался в оптимальной форме.

«Хочется говорить Александру только комплименты и благодарить за преданность нашей любимой игре. Отмечу, что даже на закате карьеры он качественно играл. Отличные обыгрыши, пасы с фланга и завершение. В его лице лига потеряла большого мастера. Но всему своё время», — резюмировал эксперт.

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