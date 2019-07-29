Защитник молодежной сборной Азербайджана по футболу и турецкого «Бешикташа» Гусейн Сейлигли поделился мнением с изданием «Азериспорт» касательно того, где начнет новый сезон.

«Пока еще не до конца ясно, останусь ли в «Бешикташе». Скорее всего, не останусь. Буду ли играть в Азербайджане? Не важно, в Азербайджане или Турции – обе страны мне родные. С большей вероятностью, я останусь в Турции и договорюсь с одним из местных клубов. Рулевой «Бешикташа» Абдулла Авджи приглашал меня на сборы основной команды, но дальше не получилось. Вскоре станет ясно, где начну сезон», — заявил Сейлигли.

Minval.az