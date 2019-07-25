Сегодня азербайджанский футбольный клуб «Габала» провел первый матч квалификации в Лиге Европы.

Как сообщает «Азериспорт», подопечные Санана Гурбанова провели первый матч 2-го квалификационного раунда ЛЕ с грузинским «Динамо».

ГАБАЛА (Азербайджан) — ДИНАМО (Тбилиси, Грузия) — 0:2 (0:1)

Голы: Куталия, 41 (0:1), Даффе, 87 (0:2)

Габала, городской стадион. Главный судья – Николас Уолш (Шотландия).

Габала: Анар Назиров (к), Амин Сейдиев, Ивица Жунич, Расим Рамалданов, Гисмат Алыев (Асиф Мамедов, 85), Давит Волков (Ровлан Мурадов, 61), Клезиу Бауке, Ульви Искендеров (Кристиан Куаку, 77), Мераб Гигаури, Фернан Феррейроа, Юсиф Набиев.

Динамо: Хосе Пералес, Виктор Монхил, Давид Кобоури, Георгий Кухианидзе (Бакар Кардава, 65), Леван Шенгелия (Кваме Карикари, 86), Георгий Папава, Георгий Кимадзе, Леван Куталия, Нодари Иашвили, Ника Нинуа, Нодар Кавтарадзе (Арфанг Даффе, 74).

Предупреждение: Феррейроа, Бауке, Гигаури, Кавтарадзе, Рамалданов, Волков, Шенгелия, Куталия, Папава, Кардава.

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