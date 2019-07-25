Сборная Азербайджана по футболу благодаря команде Зимбабве улучшила свое положение в обновленном рейтинге ФИФА, сообщает Sputnik Азербайджан.

Подопечные Николы Юрчевича, за последний месяц не проводившие ни одного официального матча, поднялись в мировом рейтинге со 110-го на 109-е место, которое они делят со сборной Бахрейна. Очковый же баланс сборной Азербайджана остался неизменным — 1188 баллов.

Прогресс азербайджанских футболистов в рейтинге произошел благодаря команде Зимбабве, которая за отчетный период лишилась 18 очков и опустилась со 109-й на 112-ю позицию.

Что касается соперников сборной Азербайджана по отборочному циклу Евро-2020, то команда Хорватии с 1625 баллами располагается на седьмом месте, команда Уэльса имеет в активе 1514 баллов и занимает 24-е место, словаки набрали 1491 балл и удерживают 31-е место, а команда Венгрии с 1442 баллами расположилась на 45-м месте.

Первая десятка футбольных держав планеты в настоящее время выглядит следующим образом: Бельгия (1746), Бразилия (1726), Франция (1718), Англия (1652), Уругвай (1637), Португалия (1631), Хорватия (1625), Колумбия (1622), Испания (1617), Аргентина (1610).

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