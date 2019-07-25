В Баку произошла цепная авария с участием 4-х автомобилей, в результате которой автомобилям причинен серьезный ущерб.

Как сообщает Report, следовавший по улице Алы Мустафаева автомобиль марки «Опель Зафира» с государственным номерным знаком 01-BT-135 резко затормозил, чтобы избежать наезда на переходившего дорогу в запрещенном месте пешехода. Следовавший в это время за ним автомобиль врезался в него сзади.

Ввиду того, что двигавшийся с большой скоростью в самом конце цепной аварии автомобиль марки Toyota Prius с государственным номерным знаком 99-TK-311 не соблюдал дистанцию, он въехал в «Мерседес Бенц» с государственным номерным знаком 99-NR-358, а он, в свою очередь, в «Мерседес Бенц» с государственным номерным знаком 10-SS-668, который врезался в автомобиль марки «Опель Зафира» с государственным номерным знаком 01-BT-135.

В результате все 4 автомобиля сильно повреждены, на дороге возникла плотность движения. Раненых и погибших нет.

Minval.az