Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров не смог оформить победу в основной стадии финального матча второго Гран-при ФИДЕ по шахматам, который подходит к концу в Риге, сообщает Sputnik Азербайджан.

Мамедъяров в ответной партии с классическим контролем времени финального матча Гран-при ФИДЕ потерпел поражение черными фигурами от француза Максима Вашье-Лаграва.

Азербайджанский шахматист с дебюта получил плохую позицию, долго оборонялся, но выправить положение дел так и не смог, признав поражение на 32-м ходу.

Напомним, что в первой партии финального матча Мамедъяров отпраздновал победу белыми фигурами. Таким образом, счет в матче сравнялся (1:1) и в среду шахматисты определят победителя на тай-брейке.

Тай-брейк состоит из двух партий с контролем 25 минут + 10 секунд на ход и далее, в случае ничьей, две партии по 10 минут + 10 секунд на ход, 2 партии по 5 минут + 3 секунды на ход и Армагеддон – 5 минут у белых против 4 минут у черных с добавлением 2 секунд обоим сторонам, начиная с 61-го хода. При этом белыми обязательно нужно победить.

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