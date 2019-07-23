В Москве проходит отборочный турнир чемпионата мира по пляжному футболу.
Как сообщает «Азериспорт», сегодня сборная Азербайджана провела матч плей-офф с командой Венгрии.
АЗЕРБАЙДЖАН – ВЕНГРИЯ — 3:3 (0:1, 2:2, 1:0), по пенальти 2:1
Голы: Гаджиев, 14 (1:1), Бахшалиев, 16 (2:1), Аллахгулиев, 33 (3:3)
Состав сборной Азербайджана: Рамиль Гулиев, Сабир Аллахгулиев, Эльчин Гасымов, Джомард Бахшалиев, Руфат Мамедов, Эльшад Манафов, Амид Назаров, Ренат Султанов, Илькин Гаджиев, Вагиф Ширинбеков.
Напомним, что в групповой стадии Азербайджан уступил Испании (5:10) и обыграл Латвию (3:1).