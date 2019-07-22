В Хачмазе произошло самоубийство.
Как передает АПА, жительница села Гарабаглы Хачмазского района Азизова Салима Адиль гызы (1962 г.р.) повесилась.
По факту ведется расследование.
В Хачмазе произошло самоубийство.
Как передает АПА, жительница села Гарабаглы Хачмазского района Азизова Салима Адиль гызы (1962 г.р.) повесилась.
По факту ведется расследование.
Дата: 2019/07/22 21:02
Раздел: Азербайджан, Происшествия
Просмотров:
22
В понедельник состоялась церемония награждения победителей конкурса на лучшую журналистскую статью, проведенного Фондом государственной поддержки развития средств
В Москве проходит отборочный турнир чемпионата мира по пляжному футболу.
Бакинское транспортное агентство обратилось к водителям.
В Азербайджанское национальное агентство по разминированию территории Азербайджана (АNАМА) поступила информация об обнаружении противотанковой мины в Лянкяранском
Азербайджанский борец греко-римского стиля Гурбан Гурбановпровел финальную игру в Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале »Баку 2019».
В Баку совершена кража из дома.
Срочная помощь требуется корреспонденту телеканала «МИР» Айдыну Мехтиеву. Он борется с тяжелым заболеванием.
«В день, когда страна отмечает 22 июля — День национальной печати, несколько представителей СМИ, основной задачей которых
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял делегацию во главе с руководителем отдела международных связей Центрального Комитета