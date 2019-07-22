В Азербайджанское национальное агентство по разминированию территории Азербайджана (АNАМА) поступила информация об обнаружении противотанковой мины в Лянкяранском районе. Сообщения поступили из службы «102» министерства внутренних дел и Государственной пограничной службы.

Согласно информации АNАМА , на место обнаружения боеприпаса немедленно была отправлена специальная мобильно-оперативная группа быстрого реагирования агентства, а также сотрудники Ленкоранского районного отдела полиции МВД и Государственной пограничной службы.

В целях обеспечения безопасности территория была оцеплена сотрудниками полиции и пограничной службы. В результате безотлагательных оперативно-розыскных мер, была обнаружена и доставлена на центральный полигон агентства для обезвреживания противотанковая мина TM-62P3.

В ходе осмотра вокруг места обнаружения мины на площади 300 квадратных метров иных опасных предметов и устройств обнаружено не было.

Minval.az